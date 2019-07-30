بالصور.. محمد صلاح يؤدي العمرة وينضم إلى تدريبات ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة للنجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو يؤدي مناسك العمرة قبل يوماً واحداً من التواجد في معكسر فريقه الإنجليزي في فرنسا قبل أيام قليلة من بداية الدوري الإنجليزي.

وكان المدرب الإلماني يورغن كلوب، قد أعلن قائمة معسكر "إيفيان" الفرنسي استعدادًا للموسم الجديد، وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن يورجن كلوب اختار 29 لاعبًا فى معسكر الفريق الذى سيتوجه اليوم إلى مدينة "إيفيان" الفرنسية لمواصلة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف أن قائمة ليفربول شهدت تواجد الخماسي أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، محمد صلاح وشيردان شاكيري، بينما يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة أمس أمام نابولي الإيطالي.

وعقب تواجده لأول مرة في التدريبات حرص النجم المصري محمد صلاح على نشر عدد من الصور خلال أول تدريب له مع الفريق الإنجليزي.