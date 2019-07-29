ارسنال يقرر تقييم الحالة النفسية للاعبه مسعود أوزيل

المصدر: معاذ كمبال – العين

أعلن مدرب فريق ارسنال الإنجليزي، الاسباني أوناي إيمري عن أن ثنائي فريقه، الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاسيناك سيخضعان لتقييم للحالة النفسية لهما قبل أن يعودا للمشاركة في المباريات وذلك لعدم جاهزيتهم النفسية وهو السبب الذي دفعه لاستبعدهما عن مباراة ليون الفرنسي في بطولة كأس الإمارات الودية.

وكان لاعبا أرسنال قد تعرضا لمحاولة سطو مسلح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، إذ حاول المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.

وقال إيمري في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم: "سنرى اليوم وغدًا سنتحقق مرة أخرى من حالتها، قد جاؤوا أمس إلى الاستاد ولكن ولم يكونا مستعدين للعب".

وأضاف: "لم تكن لحظة جيدة للدفع بهما في المباراة لأن تركيزهم ليس 100%، الشيء الأكثر أهمية الآن هو أنها يشعران بالراحة والأمان وبالهدوء مع عائلاتهم.

أضاف المدرب الاسباني: "قررنا أنه من الأفضل استمرارهما في الراحة مع العائلة، ويمكن أن ينضما لزملائهما في اليومين القادمين".