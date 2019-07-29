فزعة الرياضيين في السعودية تنهي معناة والدة حكم كرة قدم

المصدر: العين –الإمارات اليوم

تفاعل الرياضيون السعوديون مع قضية والدة حكم الدرجة الأولى، السعودي فهد النواف التي تم إيقاف خدماتها والقبض عليها، بسبب كفالتها لوالده المتوفي في دين سابق يبلغ 75 ألف ريال، وذلك بأن تم تسديد المبلغ كاملاً من قبل الرياضيين ورجال اعمال وفقاً لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية اليوم.

وسبق أن نشر الحكم النواف عبر حسابه في "تويتر"، عن إيقاف خدمات والدته بسبب كفالتها لوالده المتوفي وإيقاف راتبها التقاعدي ما يقارب السنة، ما تسبب بعدم استطاعتها تجديد هويتها الوطنية، قبل أن يعلن أخيراً القبض عليها في مكتب الأحوال المدنية.

وكان رئيس لجنة المسابقات في اتحاد القدم سابقاً عادل البطي ورجل الأعمال حسام الصالح أبرز المتفاعلين مع القضية، إضافة إلى فاعل خير رفض ذكر اسمه تكفل بدفع باقي المبلغ ليتم إغلاق القضية.