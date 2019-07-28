مصر تفوز ببرونزية كأس العالم لكرة اليد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توج المنتخب المصري للناشئين بكرة اليد، بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم تحت 21 عاما، المقامة بإسبانيا، بعد فوزه على البرتغال، وتغلبت مصر على البرتغال بنتيجة (37-27) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد، ليحصد "الفراعنة" الميدالية البرونزية الثانية في التاريخ، بعد بطولة عام 1999.

واختير المصري سيف الدرع أفضل لاعب في المباراة، بعد المستويات المتميزة التي قدمها وقاد بها "الفراعنة" للميدالية البرونزية.

وكانت مصر خسرت في الدور نصف النهائي أمام فرنسا، بينما تعثرت البرتغال أمام كرواتيا، وقدم منتخب "الفراعنة" أداء قويا خلال البطولة، وتصدر مجموعته بدور المجموعات بجدارة، قبل أن يهزم صربيا والنرويج في الأدوار الإقصائية.