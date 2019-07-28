محمد صلاح.. متى يعود إلى تدريبات ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تحدث نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة المصري محمد صلاح، والبرازيلي ربيرتو فيرمينيو، إضافة إلى مواطنه الحارس أليسون بيكر إلى المعسكر التدريبي للريدز بعد نهاية عطلتهم الرسمية، وذلك بعد عطلة حصل عليها اللاعبون بسبب إرتباطاتهم الدولية مع المنتخبات..

وسينضم صلاح وفيرمينيو وبيكر إلى معسكر ليفربول في إيفيان، شرقي فرنسا، الاثنين، وسيلحق الثلاثي ببقية الفريق في اليوم الأول لمعسكر الريدز، بعدما تم منحهم إجازة إضافية بسبب ارتباطاتهم الدولية هذا الصيف

وكان أليسون وفيرمينو قد توجا مع البرازيل ببطولة كوبا أميركا، بينما شارك صلاح مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، لكن الفريق خرج من دور الـ 16.