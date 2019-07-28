يوفنتوس يُغضب الجماهير الكورية الجنوبية بسبب رونالدو

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أغضب يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، الجماهير الكورية الجنوبية، بسبب عدم إشراك مهاجمه ونجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي، والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب «كأس العالم» في العاصمة سيؤول أمام 60 ألف متفرج.

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال المباراة متجاهلاً ومدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير التي طالبت بمشاركته في المباراة.

ووصل الفريق الإيطالي إلى كوريا الجنوبية في منتصف بعد الظهر على متن رحلة متأخرة من نانجينغ الصينية، حيث خاض فريق السيدة العجوز قبل يومين ودية أمام مواطنه إنتر ميلان (3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

وتأخر انطلاق المباراة ساعة، والتي كانت مقررة بعد خمس ساعات فقط من وصول يوفنتوس، ومنح الإسباني أوسمار باربا لاعب إف سي سيؤول، التقدم لنجوم الدوري الكوري الجنوبي في الدقيقة السابعة، لكن يوفنتوس رد بعد دقيقتين بواسطة سيموني موراتوري، قبل أن يعيد البرازيلي سيسينيا مهاجم دايغو إف سي التقدم لنجوم الدوري الكوري في الدقيقة 44.

وعزز الأسترالي آدم تاغارت تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49، لكن يوفنتوس نجح في تعديل النتيجة بهدفين للبديلين الفرنسي بليز ماتويدي (77) والبرازيلي ماتيوس بيريرا (79).

ودفع ساري بالثلاثي فيديريكو برنارديسكي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين أساسياً إلى جانب الوافد الجديد من اياكس أمستردام الهولندي ماتيس دي ليخت، فيما جلس رونالدو وماتويدي ومواطنه أدريان رابيو وليوناردو بونوتشي وجانلويجي بوفون على مقاعد البدلاء.

وخاض الرباعي برنارديسكي ودي ليخت وماندزوكيتش والبرتغالي جواو كانسيلو المباراة كاملة، فيما لم يلعب كل من رونالدو والوافد الجديد من ساسوولو الدولي التركي ميريح ديميرال وأليساندرو دي بارادو أي دقيقة فيها.