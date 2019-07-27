العثور على جثة في فيلا أسرة محمد النني

المصدر: أحمد طارق-دبي



تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية المصرية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا تحت الإنشاء، مملوكة لأسرة لاعب كرة القدم المحترف في آرسنال الإنجليزي، محمد النني، بحسب صحيفة الوطن المصرية.



وأشارت إلى أن مدير أمن الغربية تلقى إخطاراً يفيد بورود بلاغ من مدرب كرة القدم ووالد محمد النني، ناصر النني، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض داخل ساحة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.