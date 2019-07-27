النصر السعودي يحتوي أزمة حمدالله بـ 25 مليون ريال

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

نجح نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، في احتواء أزمة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأعلن أمس عن تمديد عقده حتى صيف 2022، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان حمدالله، الذي وقع عقداً مع النصر في الموسم الماضي لثلاثة مواسم، قد طالب الإدارة بتحسين عقده مادياً، خصوصاً أنه تلقى وعوداً بذلك من الإدارة السابقة قبل نهاية الموسم الماضي، الذي لعب خلاله دور البطولة، وأسهم بقوة في تتويج فريقه بلقب الدوري.

وكان حمدالله (28 عاماً) قد أعلن عبر حسابه الشخصي في «تويتر» عن توصله إلى اتفاق مع إدارة النصر على تحسين عقده مادياً، بعد الوعود التي قدمها الرئيس السابق سعود آل سويلم بإضافة العديد من المزايا المالية لعقده، إثر حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري السعودي، وكذلك هداف الموسم.

وقال حمدالله عبر «تويتر» مخاطباً جماهير النصر بعد انضمامه لتدريبات الفريق في معسكر البرتغال «لقد عدت. نسعى إلى تحقيق لقب آخر إن شاء الله، ونحن نتطلع إلى جعل جماهير العالمي سعداء مرة أخرى».

وأشارت تقارير صحافية سعودية إلى أن إدارة النصر رفعت راتبه السنوي من 11.25 مليون ريال سعودي إلى 25 مليون ريال (نحو 6.6 ملايين دولار سنوياً).

وقدم حمدالله مع النصر موسماً ناجحاً بكل المقاييس، استطاع خلاله تسجيل 49 هدفاً في جميع المسابقات، وحطم العديد من الأرقام القياسية، على غرار رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد السابق، الذي ظل صامداً على مدى 19 عاماً، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي بعدما سجل 34 هدفاً.

كما أنه واصل تميزه بتسجيله في 13 مباراة متوالية، محطماً رقم البرازيلي ويسلي لوبيز، مهاجم الهلال السابق. وتوج بلقب هداف مسابقة كأس الملك برصيد 14 هدفاً، وسجل «سوبر هاتريك» أربع مرات، كما سجل «هاتريك» ثلاث مرات، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة ست مرات، وأفضل لاعب في الشهر ثلاث مرات، قبل أن ينهي الموسم بالحذاء الذهبي كهداف للدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان حمدالله قد ترك بعثة المنتخب المغربي، الذي كان يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، بسبب خلافات داخلية. وبرز حمدالله تهديفياً مع أندية اولمبيك اسفي (2010-2013)، أليسوند النروجي (2013)، غوانغجو الصيني (2014-2015)، إذ تألق مع هذه الأندية ولكنه خطف كل الأضواء في الملاعب السعودية.

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هدفاً سجلها حمدالله في جميع المسابقات مع النصر السعودي وحطم أرقاماً قياسية.

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ملايين دولار سنوياً سيتقاضاها حمدالله بموجب العقد الجديد مع النصر السعودي.