محمد صلاح في كينيا ليوم واحد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "Standard Media" الكينية، عن تواجد النجم المصري وهداف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مساء الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بعد أن حط فيها لمدة يوم واحد كمحطة ترانزيت قبل توجهه إلى جمهورية السيشل لاستكمال إجازته الصيفية.

وذكرت الصحيفة الكينية، أن صلاح أقام في إحدى فنادق العاصمة نيروبي، قبل أن يغادر صباح أمس في رحلته إلى سيشل.

وزار صلاح مؤخراً دبي في أولى محطات اجازته الصيفية بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي شهدت تتويج المنتخب الجزائري باللقب، قبل أن يتجه لاستكمال إجازته الصيفية.

ويغيب صلاح حالياً عن المعسكر التحضيري لليفربول قبل بداية الموسم الجديد، والذي يقيمه الريدز في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يلتحق صلاح في معسكر الفريق الذي سيقام في فرنسا قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل في كأس الدرع الخيرية.