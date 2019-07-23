بالصور.. فرانك ريبيرى: ‫شكرا لأهل مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص لاعب بايرن ميونخ الألمانى السابق، الفرنسى فرانك ريبيرى، على توجيه رسالة خاصة للشعب المصرى عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر خلال 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقام اللاعب بنشر صورًا له بصحبة أسرته عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام موجهًا رسالة نصها: "شكرًا لأهل مصر على الاستقبال الرائع.. قضيت وقتاً ممتعاً.. وبالفعل استمتعت بزيارة المتحف القبطي مع عائلتي، وحظيت بفرصة زيارة أحد عجائب الدنيا السبع، كانت رحلة لن تنسى.. أراكم قريبًا إن شاء الله‬".

كان فرانك ريبيرى قد حرص على حضور مباراة نهائى بطولة الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال التى انتهت بتتويج الخضر بالتغلب بهدف نظيف باستاد القاهرة.