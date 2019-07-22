تعرف إلى الراتب السنوي الذي طلبه محمد صلاح لارتداء قميص ريال مدريد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع "دون بالون" الإسباني، عن القيمة المالية التي طلبها نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، والبالغة 30 مليون يورو سنوياً.

ووفقاً للموقع، فإن المدرب الفرنسي والمدير الفني للفريق الملكي، زين الدين زيدان، اقترح على رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتيونو بيريز، التعاقد مع أحد ثنائي ليفربول، محمد صلاح، أو ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق.

وأضاف الموقع، أن رئيس ريال مدريد بيريز، دخل فعلياً في مفاوضات مع المصري محمد صلاح، الذي لم يتوانى عن طلب راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، وهو ما عرضه بشدة بيريز، جراء المطالبة المالية المرتفعة لنجم الفراعنة.