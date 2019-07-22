نصيحة "اعمل نفسك مريض" تقود تريزيجيه لسحب رخصة قيادته

المصدر: العين – الإمارات اليوم

فشل المهاجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه الذي لمع نجمه مع فريق يوفنتوس الايطالي في تطبيق نصيحة صديقه بشكل صحيح بإلقاء نفسه على الأرض والتظاهر بأنه مريض لتفادي الخضوع لاختبار فحص نسبة الكحول بعد أن أوقفته دورية شرطة في إيطاليا وهو يقود سيارته لتفادي العقوبة.

وقالت صحيفة "ذي صن" إن تريزيجيه حاول تطبيق النصيحة وسقط على الأرض مدعياً بأنه غير قادر على التنفس من أجل احضار سيارة إسعاف لكن ضابط الشرطة رفض الانتظار حتى وصول المسعفين وأخضع اللاعب لاختبار الكحول الذي أثبت أنه أعلى من النسب القانونية وكإجراء على ذلك تم سحب رخصته.

ويواجه اللاعب المتوج مع منتخب "الديوك" بكأس العالم في عام 1998 عقوبة قاسية بسبب تعامله المسيء مع رجال الشرطة.