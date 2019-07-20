المعز.. حارس مرمى سوداني يسير على طريق الحضري

المصدر: الخرطوم-الإمارات اليوم

أعلن فريق حي الوادي ومقره في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي العاصمة السودانية الخرطوم عن تجديد عقد حارس المرمى المخضرم المعز محجوب 41 لمدة موسم واحد، ليمهد ذلك فرصته في الاستمرار في الملاعب على خطى الحارس المصري عصام الحضري 46 عاماً.

وجاء قرار إدارة النادي بتجديد عقد الحارس المخضرم بعد أن ساهم بشكل كبير في صعود الفريق لمرحلة النخبة في 2019 التي كان قد هبط من في العام الماضي قبل أن يستفيد من خبرة الحارس الدولي السابق في تأمين عرين الفريق.

وقضى المعز محجوب ما يقارب من نصف عمره في الملاعب إذ بدأ مع فريق الاحرار المنتمي لدوري الدرجة الأولى في عام 1995 قبل أن ينضم للموردة 1998، وتعاقد معه الهلال في 2002، ويوقع للمريخ في 2015 والرابطة كوستي 2017 وانتقل العام الماضي لفريق حي الوادي نيالا.