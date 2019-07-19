أبرز ما قاله مدرب منتخب السنغال عن مباراة نهائي أمم أفريقيا

المصدر: العين-الإمارات اليوم

تحدث مدرب المنتخب السنغالي، أليو سيسيه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر اقامتها في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، وتناول المدرب العديد من الجوانب حول المباراة المنتظرة، وهنا أبرز ما جاء على لسان المدرب السنغالي:



- يسعدني أن أكون في النهائي، هذ نتاجا عمل لمدة خمس سنوات كاملة وكان هدفنا منذ اليوم الأول هو أن أكون في النهائي، في كرة القدم، لا يوجد مدرب محلي أو أجنبي، وكان هناك بعض المدربين الأجانب في إفريقيا أيضًا، الفرق هو أن أنا وبلماضي حصلنا على فرصة من اتحاداتنا.

- 17 عامًا هو وقت طويل جدًا منذ أن كنا آخر مرة في النهائي، وكان معظم لاعبي صغارًا في ذلك الوقت، لقد عانينا الكثير منذ ذلك الحين وهذا الجيل يريد الآن تحقيق المزيد. ستكون اللعبة صعبة ولكننا نريد أن نجعل شعبنا سعيدًا.

- إنها كرة القدم والهزيمة أمام الجزائر في مرحلة المجموعات قد انتهت الآن، نحن نحترمهم كثيرًا ولكن علينا أن نقول كلمتنا بصوت عالٍ، إنها المباراة النهائية لذا فهي معقدة، لكننا ببساطة نريد الفوز.

- النهائي هو حول التفاصيل الصغيرة، هناك ضغط وتوتر، وهذه التفاصيل تصنع الفارق، لكن في النهاية كرة القدم الأفريقية هي الرابح.

- كاليدو كوليبالي هو واحد من أفضل المدافعين في العالم. أقنعته بتمثيل السنغال وأنا حزين أنه لن يكون متاحًا للنهائي لأنه لاعب مهم للغاية، غيابه أمر مؤسف، لكننا سنجد البديل وغدًا نلعب من أجله.

- ساديو مانيه بطل أوروبا وهو لا يفكر بالبطولات الفردية، إنه يركز فقط على جعل بلاده فخورة.

- يهدر العديد من اللاعبين الكبار ركلات الترجيح، نحن نتدرب عليها، وإذا كانت هناك حاجة إليها في المباراة النهائية، فسنكون مستعدين.

- فلسفتنا هي التفكير في كل مباراة في وقتها. الهزيمة أمام الجزائر في مرحلة المجموعات جعلتنا نعود أقوى. لاعبونا جيدون للغاية وسنكون مستعدين. لا يوجد فرق كبير بين الفريقين.

- نحن لسنا تحت الضغط، لكننا نستيقظ كل يوم ونحن سعداء بأننا هنا وأننا محظوظون للعمل بشغف. نحن نمثل بلدنا ومؤيدينا وعلمنا، هذا هو الدافع الكبير جدا بالنسبة لنا. نحن دائما نلعب للفوز.

- تتمتع السنغال دائمًا بمواهب رائعة، لكن أعتقد أن الجيل هو الأفضل. لعبنا في كأس العالم بعد فترة طويلة من الغياب، ونحن في نهائي كأس الأمم الأفريقية أيضًا. ما تغير هو القوة العقلية للاعبينا التي تساعدهم في المباريات بهذا الحجم.