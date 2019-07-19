مدرب الجزائر يوضح موقفة من حضور الجماهير المصرية لنهائي الكأس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت الساعات الماضية الكثير من جدل وورود أفعال أثارتها تعليقات المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، عند الحديث عن حضور الجماهير المصرية إلى المباراة النهائية حيث نفى أن يكون قد صرح بأنه لا يريد تشجيع الجماهير المصرية لمنتخب بلاده، موضحًا أنه يكن كل الاحترام لجماهير مصر.

ورد المدير الفني لمنتخب الجزائر على سؤال بشأن دعم جماهير مصر للجزائر "إن أرادوا تشجيعنا فمرحبًا بهم، نحن لدينا جماهيرنا التي أتت لتشجيعنا”.

وقال جمال بلماضي في تصريحاته للموقع الرسمي للجنة المنظمة لأمم أفريقيا: "ما أقصده أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه، ولا يمكن لأي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".

وأضاف: أيضاً في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لم أقصد أنني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدا."