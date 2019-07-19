روهر: هزمنا منتخب تونس المصنف ثانياً في إفريقيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد المدير الفني لمنتخب نيجيريا جيرنوت روهر أن المركز الثالث «مُرضٍ جداً» لهم، خصوصاً أنه هزم منتخب تونس المصنف الثاني على مستوى افريقيا.

وقال روهر في مؤتمر صحافي عقب مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 إن الفريق التونسي لم يخسر أي مباراة منذ وقت طويل، «فقد خسروا أمام السنغال في الوقت الإضافي».

وأضاف أنه أخبر لاعبيه بضرورة الفوز على تونس، وقال لهم إن «الفوز في النهائي المصغر بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أفضل من الخسارة في المباراة النهائية»، مشدداً على أنه «كان لابد من إيجاد دوافع تحفيزية للاعبين قبل هذه المباراة بعد الإحباط الكبير بسبب خسارة نصف النهائي».

وأوضح أن هذه «أول ميدالية لي في بطولة الأمم الإفريقية، نجحت في تعويض خسارة مباراتين من ألان جريتس في وقت سابق، لقد زاملته 10 سنوات في بوردو الفرنسي، وبعدها أصبحنا متنافسين كمدربين، ومن الجيد في كرة القدم أن يكون لدينا هذا النوع من الصداقات».

وأضاف أن «قوة الفريق النيجيري في روحه وكذلك الالتزام الفني للاعب كرة القدم، نسعى للبحث عن بعض لاعبي الوسط في الفترة المقبلة، لكن الأمر يعتمد على ما يفعله اللاعب في ناديه».