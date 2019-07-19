جيريس: «نسور قرطاج» عانى الإرهاق

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

اعترف المدير الفنى للمنتخب التونسي ألان جيريس بأن فريقه يعاني الإرهاق، متوقعاً مواجهة صعبة للغاية أمام المنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر.

وقال جيريس في المؤتمر الصحافي الذي عقد اول من أمس للحديث عن المباراة، إن المنتخب النيجيري من المنتخبات المتميزة بالبطولة، ولديه لاعبون على أعلى مستوى.

وأضاف أن المنتخب النيجيري «يعتمد على القوة البدنية مثل معظم المنتخبات في إفريقيا، بالإضافة إلى أن لاعبيه يقدمون أداء قوياً ومتميزاً ومهارياً، ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية، وهذا ما نقلته للاعبينا، وسنلعب المباراة بجديه شديدة». وتابع في إشارة إلى خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي صفر/‏‏‏1 في الدور قبل النهائي: «حاولنا تحفيز اللاعبين بعد الحالة النفسية السيئة والإحباط عقب الخسارة الأخيرة، ومن الضروري التركيز للفوز بالمباراة المقبلة».