بالصور.. حراس مرمى تونس يتحولون إلى "مادة للسخرية" بين الأمم الإفريقية!

المصدر: محمد الحتو - دبي

حارس المرمى يساوي "نصف الفريق" إذا كان في حالة فنية عالية، لكنه في المقلب الآخر قد يدمر فريقاً، ويحطم زملاءه، ويقضي على طموحات شعوب، بارتكابه أخطاء فادحة لا تغتفر، فيضيع الحلم في هفوة وطرفة عين.

هكذا كانت هيئة حراسة المرمى في المنتخب التونسي خلال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا التي تختتم في مصر الجمعة، وحل فيها "نسور قرطاج" بالمركز الرابع بسبب أخطاء كارثية بين الخشبات الثلاثة قلما تتكرر في فريق أو منتخب واحد في مناسبة كبيرة.

المنتخب التونسي، عانى الأمرين من مرماه الذي استقبل أهدافاً بمشاهد عجيبة سرعان ما تحولت إلى مادة للسخرية يتداولها النقاد والمراقبون والجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ضجت بفيديوهات وتعليقات أصابت المرمى التونسي بمقتل وهو ذاته الذي تغنى به الجمهور العربي طويلا في الزمن الجميل حين وقف بين خشباته أساطير بحجم الصادق بن عتوقة الملقب ب"العنكبوت" ويراه التونسيون أفضل حارس في تاريخ كرة القدم ببلادهم، ومختار النايلي أول حارس تونسي يشارك في كأس العالم، وأحمد بو رشادة، وشكري الواعر وعلي بو منيجل.

وكشفت البطولة الإفريقية في مصر، عمق الأزمة التي تمر بها الكرة التونسية بمركز حراسة المرمى الذي تحول إلى حقل تجارب للمدرب الفرنسي ألان جيريتس لعدم قناعاته بالحراس الثلاثة وهو ما بدا واضحا حين أشرك ثلاثة حراس في سبع مباريات، فبدأ بالحارس فاروق بن مصطفى، ثم معز حسن وأخيراً معز بن شريفية، والمفارقة أن ثلاثتهم ارتكب أخطاء قاتلة تسببت بأضرار متباينة على المنتخب التونسي الذي بدا محظوظاً ببلوع المربع الذهبي قياسا بفداحة هفوات الحراسة.

من جهته، تجنب أسطورة الحراسة التونسية شكري الواعر الحديث عن أخطاء حراس "نسور قرطاج" في البطولة، وقال ل"الامارات اليوم" إن "قلة مواهب حراس المرمى حالياً يشكل أزمة في كل المنتخبات العربية وليست تونس فقط"، مضيفاً أن "الحراس مثل المهاجمين لا يظهرون إلا على فترات متباعدة".

فكم من الزمن تحتاج الكرة التونسية لمحاكاة الإرث العريق وترقب ولادة أحفاد مرمى عتوقة والواعر وغيرهم من أصحاب القفازات الذهبية؟

فاروق بن مصطفى:

- شارك: مباراة واحدة

- التقييم: 5.75

- النادي: الشباب السعودي

- العمر: 30 سنة

- ملاحظات: شارك في المباراة الأولى أمام أنغولا وارتكب خطأ فادحاً حين قدم كرة على طبق من ذهب لمهاجم الخصم دون ان يظهر ردة فعل سريعة بالانقضاض على الكرة في الدفعة الثانية الأمر الذي دفع المدرب جيريتس لسحب الثقة منه في المباراة الثانية ومنحه إياها لاحقا في ركلات الترجيح أمام غانا وكان بارعاً فيها.

معز حسن:

شارك: 5 مباريات

التقييم: 6.86

النادي: نيس الفرنسي

العمر: 24 سنة

ملاحظات: تولى مهمة الذود عن المرمى التونسي في المباراة الثانية لدور المجموعات أمام مالي وتلقى هدفا من كرة ركنية أخطأ تقديرها فاستقرت بالشباك بشكل مثير للدهشة، ثم كاد يتسبب بالخروج من ثمن النهائي أمام غانا بتلقيه هدفا في الدقيقة 90 من خطأ في تقدير الكرة أيضا، ثم تسبب بوداع تونس للبطولة بخروج خاطئ من المرمى أمام السنغال بالوقت الإضافي.

معز بن شريفية:

- شارك: مباراة واحدة

- التقييم: 6.66

العمر: 29 سنة

- النادي: الترجي التونسي

- ملاحظات: اشترك في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا ليكون منقذاً لكنه تسبب بشكل مباشر في الهزيمة إذ أخطأ في ارتماءته على كرة عرضية وفشل في السيطرة على الكرة التي ارتدت منه على قدم زميله المدافع متجهة نحو المرمى الخالي وتابعها المهاجم النيجيري إيغالو في الشباك في مشهد للنسيان.