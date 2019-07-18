28 طائرة تنقل الجزائريين إلى مدرجات نهائي أفريقيا

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أمضى العديد من الجزائريين ساعات طويلة بين ليل الإثنين وصباح الثلاثاء منتظرين أمام أحد ملاعب العاصمة، سعياً للحصول على فرصة تخوّلهم حضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بين منتخب بلادهم والسنغال في القاهرة غداً.

ويخوض محاربو الصحراء في 19 يوليو على استاد القاهرة الدولي، النهائي الأول لهم في البطولة منذ أن توّجوا بلقبهم الوحيد على أرضهم عام 1990. وستوفر السلطات الجزائرية، تحضيراً للمباراة المرتقبة، «جسراً جوياً» من 28 طائرة، لتنقل بين بلادها ومصر، نحو 4800 مشجع.

ومنذ وقت مبكر الثلاثاء، اصطف آلاف الجزائريين خارج أسوار «ملعب 5 جويلية» في الجزائر العاصمة، قبل الدخول الى الملعب بدءاً من الثامنة صباحاً، لتسجيل أسمائهم من أجل التمكن من السفر الى مصر.

وقال رؤوف بن علي (21 عاماً) الآتي من ولاية بويرة على بعد نحو 100 كلم من العاصمة: «لقد أمضيت الليلة أسفل شجرة».

على مقربة منه، كان (معمر - 31 عاماً) الذي جاء مساء الإثنين من بلدة الشلف (تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة)، لكنه تحسّب لتمضية الليل في انتظار صباح الدخول الى الملعب، فأحضر فرشته الخاصة معه.

لكن الحضور المبكر لم يضمن لكل المشجعين فرصة دخول الملعب. وأوضح رؤوف أن عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كثيفة «لم يسمحوا سوى بدخول عشرات الأشخاص، قبل أن يوصدوا الأبواب مجدداً».

أما معمر، فقال إنه تمكن من الدخول، لكن «الشرطة أخرجتنا بعد حصول تدافع»، مضيفاً «أعتقد أنني سأضطر لمتابعة المباراة عبر التلفزيون».