المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كانيدو

تعهد لاعب العين، البرازيلي كايو كانيدو، ببذل أقصى حد، ليكون في كامل الجاهزية للموسم الجديد، ونشر اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» صورة خلال إحدى الحصص التدريبية، وأرفقها بجملة: «تدريب رائع، سأجتهد دائماً حتى أقصى حد».

منديز

نشر لاعب الوصل، البرازيلي رونالدو منديز، أمس، مقطع فيديو في «إنستغرام» وهو يؤدي تدريبات بدنية شاقة في صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

تسويق

كلّف اتحاد لعبة جماعية فريق عمل لتولي ملف التسويق، بهدف إحداث نقلة إيجابية في هذا الملف، عقب تراجع العائدات المالية الخاصة بالاتحاد المعني، على الرغم من أن لديه منتجات تدر عليه أموالاً ضخمة حال إدارتها بالشكل المطلوب.