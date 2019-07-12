فيلادلفيا يتعاقد مع هورفورد

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب.

أعلن نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أول من أمس، تعاقده مع لاعب بوسطن سلتيكس، الدومينيكاني ألفريد (آل) هورفورد وتمديد عقده توبياس هاريس.

وبلغ معدل هورفورد، الذي شارك خمس مرات في مباراة كل النجوم (أول ستارز) خمس مرات، 13.6 نقطة و6.7 متابعات و4.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي مع بوسطن.

ولم يغب هورفورد عن الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) في 12 موسماً له في الدوري الأميركي للمحترفين. من جهته، نجح هاريس الذي انضم إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في فبراير الماضي قادماً من لوس أنجلوس كليبرز، في تسجيل معدل 20 نقطة و7.9 متابعات و8.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي.