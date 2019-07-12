مدرب بنين: فخور باللاعبين رغم الوداع

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أكد المدير الفني لمنتخب بنين، الفرنسي ميشيل دوسييه، أنه يشعر بالإحباط بعد الخسارة من السنغال صفر-1، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

وقال دوسييه في المؤتمرالصحافي عقب المباراة، إنه فخور بلاعبي فريقه الذين قدموا مستوى جيداً طوال فترة البطولة، وإنه كان تحدياً كبيراً بالنسبة له أن يلعب مع أكبر المنتخبات في إفريقيا، مشيراً إلى العزيمة الكبيرة التي تحلى بها لاعبوه من أجل الاستمرار أكثر من ذلك في المسابقة.

وشدد دوسييه على قوة المنتخب السنغالي، وتواجد لاعبين كبار به قادرين على قلب الأمور لصالحهم على رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

وتابع دوسييه أنه منذ توليه مسؤولية تدريب بنين وهو يسعى لترك بصمة، موضحاً أنه لا يفكر في المستقبل.

واختتم مدرب منتخب بنين تصريحاته بأن عقده مستمر وسيكمل مشواره مع الفريق، حيث يسعى إلى التعلم من البطولة الإفريقية استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022.