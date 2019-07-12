4 لاعبين رفضوا دور الظل وعادوا لاكتشاف نجوميتهم في إفريقيا

المصدر: جوني جبور - دبي

حفلت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة في نسختها الحالية في مصر إلى الـ19 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة لنجوم تألقوا على مدار الموسم المنصرم في كبريات الدوريات الأوروبية والعالمية، بحجم ثنائي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بجانب الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش مهاجم أياكس الهولندي، إلا أن البطولة ذاتها كانت شاهداً على رفض لاعبين آخرين الاكتفاء بدور الظل، ونجحوا في العودة واكتشاف نجوميتهم على مدار الدورين الأول والثاني من البطولة.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز أسماء اللاعبين الذين رفضوا لعب دور الظل في منتخباتهم، ونجحوا في العودة باكتشاف أنفسهم في كاس الأمم الإفريقية 2019، وذلك على النحو التالي:

شكك الكثير من النقاد في الشارع المصري في قدرة حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، على صون عرين «الفراعنة» في البطولة، وذلك جراء أدائه غير المقنع مع ناديه في الموسم الماضي، إلا أن الشناوي، ورغم خروج المنتخب المصري، كان أحد أبرز العناصر في المنتخب، ونجح في استعادة نجوميته، وكان سبباً في عدم استقبال مصر أهدافاً عديدة، بجانب ضمه إلى التشكيلة المثالية لمباريات الدور الأول من البطولة.

استعاد لاعب منتخب ساحل العاج، فرانك كيسي، بريقه في البطولة الإفريقية الحالية، بعد موسم سيئ قضاه مع ناديه ميلان الإيطالي، خصوصاً أن فرانك، البالغ من العمر 22 عاماً، يتصدر قائمة صانعي الأهداف في البطولة القارية، بعدما صنع ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده، الأمر الذي شجع أندية بحجم أرسنال وتوتنهام وتشيلسي، وفقاً لصحيفة «صندي إكسبريس» البريطانية، على تقديم عروض لضم اللاعب الإيفواري إلى صفوفها، خصوصاً بعد أن أبدت إدارة ميلان استعدادها لبيع فرانك في حال حصولها على مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

نجح لاعب خط الوسط الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الحاصل على جائزة رجل المباراة مرتين خلال مباريات الأمم الإفريقية الحالية، خلال مباراتي منتخب الجزائر ضد كينيا والسنغال، في وضع نفسه بين أبرز نجوم البطولة، الأمر الذي شجع نادي ميلان الإيطالي، وفقاً لما أكدته شبكة «سكاي نيوز»، على وضع اللاعب على قائمة اهتماماته، والدخول في مفاوضات جادة مع نادي «إيمبولي»، بهدف ضم بن ناصر إلى صفوف النادي «اللومباردي» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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