ميسي يطعم المشردين في الأرجنتين

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، قرر المساهمة ببعض الأفعال الخيرية خلال الأجواء الصعبة التي تمر بها الأرجنتين في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة سبورت إن قائد برشلونة يملك مطعماً في الأرجنتين، ويقدم مطعمه الطعام والشراب للمشردين خلال موجة البرد التي اجتاحت بلاده.

وتعاني الأرجنتين من موجة شديدة البرودة في الوقت الحالي، وهي الأسوأ منذ 30 عاماً، ويدير ميسي، من خلال مطعمه في مسقط رأسه روزاريو، مبادرة للمساعدة.

ويقدم، مطعم ميسي، طبقاً من الطعام الدافئ والشراب والمأوى لأولئك الذين ليس لديهم منزل في المدينة، ويحدث ذلك منذ 5 يوليو الماضي.