رياض محرز وساديو ماني “يحرجان” محمد صلاح في مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أسدل الستار على اليوم الثالث من مباريات مرحلة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بصعود الجزائر المنتخب الوحيد المقنع في البطولة حتى الأن، في حين واصلت مدغشقر مفاجآتها بالبطولة وصعدت إلى ربع النهائي في أول مشاركة تاريخية للمنتخب بالبطولة الإفريقية.

لم يكن أحد يتوقع أن يودع المنتخب المصري البطولة مبكراً كما لم يتوقع أحد أن يكونا لاعبي السنغال ساديو ماني زميل محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ان يواصلا تألقهم في البطولة ويودع صاحب الأرض الملك المصري البطولة بين أرضه وجمهوره في هذا الدور المبكر.

ساديو ماني، الأن هو هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف مشاركاً النجم الجزائري الصاعد أدم وناس، بينما أحرز رياض محرز هدفه الثاني في مرمى غينيا ببراعة ومهارة كبيرة، اللاعبون الثلاثة معرفون إلى كل الفرق الإفريقية والعالم أجمع كما انهم معرضون إلى نفس الرقابة في كل المباريات ولكن الفرق بين صلاح الذي أحرز هدفين في البطولة قبل ان يودع، وماني ومحرز، هو وجود خطة لعب ولاعبون أخرون غير هؤلاء النجوم قادرين على صناعة الفارق إضافة إلى وجود خطة لعب وتبديلات تساعدهم في إنجاز مهمتهم.