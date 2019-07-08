الجزائر تقنع وتمتع في كأس الأمم الإفريقية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل المنتخب الجزائري مشواره الناجح في البطولة الإفريقية وحقق الفوز الرابع والهدف التاسع في البطولة وبدون استقبال أي هدف حتى الأن بعدم سحق منتخب غينيا بثلاثية نظيفة ليضمن التأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد بعد عرض عزز من وضعها كأبرز مرشح لإحراز اللقب بعد الخروج المفاجئ لمصر صاحبة الضيافة والمغرب.

وافتتح يوسف بلايلي التسجيل في الدقيقة 24 بعد تبادل رائع للكرة مع بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء، وضاعف رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي النتيجة بمهارة فردية بعد 57 دقيقة، وحسم البديل آدم وناس الانتصار للمنتخب الجزائري بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة في الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية، وضربت الجزائر موعدا مع ساحل العاج أو مالي في دور الثمانية، لكن فريق المدرب جمال بلماضي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي في سعيه لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.