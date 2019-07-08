المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

وداع

ذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن الإكوادوري فيرناندو غايبور، ودع زملاءه في فريق إنديبيندنتي الأرجنتيني، قبل سفره لدبي، لتوقيع عقد انضمامه إلى الوصل، على سبيل الإعارة لموسم واحد، موضحة أنه توجه إلى دبي أمس.

المنتخب

ينتظر أن يعقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب مارفيك اجتماعاً مشتركاً مع الجهاز الإداري لوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بترتيبات تجمع المنتخب يوم الجمعة المقبل، استعداداً للسفر إلى المعسكر الإعدادي الخارجي في النمسا.

عجمان

اتفقت إدارة نادي عجمان مع الحارس جابر جاسم (40 سنة)، على بقائه مع الفريق موسماً آخر، لدعم خبرات حراسة المرمى في صفوف «البرتقالي»، بجانب الحارس الأساسي علي الحوسني. وساهم جابر في حصول عجمان على كأس المحترفين عام 2013.