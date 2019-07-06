مدرب المغرب يتحمل مسؤولية خروج "أسود الأطلس" من كأس إفريقيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

هنأ المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينار، المنتخب البنيني بعد تأهله لدور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة وفاز على المغرب بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في دور الستة عشر بالبطولة.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة، إنه "كان يعلم أن المباراة صعبة منذ البداية، لأن منتخب بنين سبق وتغلب على الجزائر، وحقق نتائج إيجابية أمام الكاميرون وغانا".

وأضاف: "لم نستطع إيجاد الحلول المناسبة في الملعب، وبنين لعب باستراتيجية معينة، ومنتخب المغرب حاول تفادي المخاطرة ولم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له في المباراة".

وأوضح أنه كان لديه طموحات في المباراة ولكنه لم يحققها.

وأعلن رينار أنه يتحمل مسؤولية الخسارة وخروج المغرب من البطولة بعد الإخفاق في لقاء بنين.

وأكد أن فريقه واجه صعوبات مع الفرق التي تتمركز في وسط ملعبها، وأضاف: "أن هناك بعض الكرات لم نستطع الاحتفاظ بها أمام المنافس، ولم نخلق مساحات بصورة جيدة، كما أن الفريق أهدر ركلة جزاء".