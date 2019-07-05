10 نجوم تألقوا في ساحة الكرة العالمية وفشلوا في ملامسة اللقب الإفريقي

المصدر: جوني جبور - دبي

ينتظر جمهور الساحرة المستديرة بشغف كبير العرس الإفريقي لكرة القدم، المقام حالياً في نسخته الـ32 في ضيافة جمهورية مصر العربية، نظراً إلى قوة وزخم المنتخبات المشاركة الساعية لحصد لقب أمم إفريقيا، التي يقف وراءها نخبة من اللاعبين المحترفين، سواء في الدوريات الأوروبية أو الدوريات المحترفة حول العالم، يطلبون تكليل تميزهم وتتويجهم بألقاب فردية، سواء في دورياتهم المحترفة أو بالجوائز العالمية، بإهداء منتخب بلادهم الكأس الإفريقي، إلا أن تاريخ البطولة كان شاهداً أيضاً على خيبة نجوم كرة عالميين فشلوا مع منتخبات بلادهم في تحقيق الإنجاز والفوز باللقب. «الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 نجوم في الكرة الإفريقية، تألقوا في الساحة العالمية وفشلوا في ملامسة اللقب الإفريقي، وذلك وفقاً للآتي..

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