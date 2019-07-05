حارس الجزائر: القادم أصعب.. وهدفنا اللقب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد حارس مرمى منتخب الجزائر، وهاب رايس مبولحي، أن فريقه قدم مستوى طيباً خلال مشاركته في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، مشيراً إلى أن هدف منتخب بلاده هو الفوز باللقب.

وصعد منتخب الجزائر، الساعي للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بها حينما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1990، لدور الـ16 في النسخة الحالية للبطولة، بعدما تصدّر ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا، محققاً العلامة الكاملة، بفوزه في مبارياته الثلاث.

وقال مبولحي في تصريحات صحافية، على هامش مران المنتخب الجزائري بملعب «بتروسبورت»: «القادم أصعب لمنتخب الجزائر في المنافسات، ونأمل أن نتوج باللقب ونصل بعيداً في البطولة».

وأضاف مبولحي «الجميع جاهز للمشاركة وتقديم الدور المطلوب منه، وهو ما ظهر في المباراة الماضية أمام تنزانيا، حيث لعبنا بعدد كبير من البدلاء، والجميع ظهر بشكل مميز».

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة منتخب غينيا، بعد غد، في دور الـ16 للمسابقة، بملعب الدفاع الجوي (30 يونيو).

منتخب الجزائر يواجه غينيا، بعد غد، في دور الـ16.