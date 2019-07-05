بوصوفة: نعاني ارتفاع درجات الحرارة في مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، مبارك بوصوفة، جاهزية زملائه لمواجهة بنين، اليوم، في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر.

وقال بوصوفة في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «جاهزون لمواجهة بنين بدنياً وذهنياً، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز لمساعدة المدرب في تطبيق أفكاره». وعن إقامة مباريات المغرب في وقت النهار أكد: «نعاني ارتفاع درجات الحرارة في مصر، لكننا جاهزون لمباراة اليوم، ولن نلتفت لارتفاع درجات الحرارة». وحول تأهل المغرب بالعلامة الكاملة قال: «الجميع انتقدنا بعد المباراة الأولى، لكننا لم نلتفت لتلك الانتقادات، وعملنا بجد حتى استطعنا التأهل بالعلامة الكاملة»، وأشاد بوصوفة بالملاعب التي تقام عليها البطولة قائلاً: «مصر فعلت كل شيء لنجاح البطولة والملاعب رائعة». وحول إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة أوضح: «الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي، لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية».