كيكانا: جنوب إفريقيا لم تستحق الخسارة من المغرب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد لاعب جنوب إفريقيا هلومفو كيكانا، أن فريقه لم يستحق الخسارة من المغرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال كيكانا في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لعبنا بشكل متماسك، لكن استقبلنا هدفاً في اللحظات الأخيرة، وكان حظنا سيئاً، منتخب المغرب نجح في إدارة المباراة لمصلحته بشكل جيد، وتلقينا العقاب في نهاية المباراة».

وأضاف: «كنا نحاول التسجيل والمباراة كانت مفتوحة أمام الجميع، كلا الفريقين استحقا الفوز، لكن نحتاج أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى، حيث صنعنا العديد من الفرص ولم نسجل».

وأوضح: «لم نستحق أن نكون في هذا الوضع بالمجموعة، فثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات لا تعبّر عنا، أو الإمكانات الموجودة بمنتخب جنوب إفريقيا».

وانهى جنوب إفريقيا الدور الأول محتلاً المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، خلف المغرب المتصدرة برصيد تسع نقاط، وكوت ديفوار صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط.