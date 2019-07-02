تعرف إلى المتأهلين رسمياً عن طريق المركز الثالث في كأس إفريقيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وإقامة دور الـ 16 أيضاً للمرة الأولى، إذ تتأهل المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في المجموعات الستة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وعقب نهاية مباريات المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة في دور المجموعات، ضمنت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا التأهل من بوابة المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى دور الـ 16:

صدارة المجموعات: مصر ومدغشقر والجزائر والمغرب

المركز الثاني: أوغندا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج

أفضل ثوالث: جمهورية الكونغو وغينيا