المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا 2019

المصدر: جوني جبور - دبي

اقتربت منتخبات جنوب افريقيا، وكينيا، وبنين، وأنجولا من حجز مقاعدها كأفضل ثوالث في دوري مجموعات أمم أفريقيا، وضمان تأهلها عن هذا المركز إلى الدور الثمن نهائي في البطولة القارية المقامة حالياً في مصر، وتمتد حتى 19 يوليو المقبل، وتشهد للمرة الأولى تاريخياً مشاركة 24 منتخباً.

وقضى نظام النسخة الـ 32 والحالية، وفي ظل تواجد 24 منتخباً، في منح المركزين الأول والثاني عن كل من المجموعات الستة التأهل بصورة مباشرة إلى الدور الثمن نهائي، قبل أن يتم اتاحة الفرصة لأربعة منتخبات للعبور إلى ذات الدور وذلك كأفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.

ومع نهاية مباريات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات البطولة، في ظل غياب فرصة التأهل كأفضل ثوالث للمجموعتين الأولى والثانية، باتت الفرصة مواتية لفرق منتخبات المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لحجز مقعدها كأفضل ثوالث للدور الثمن نهائي، خصوصاً أن كلا من كينيا وجنوب أفريقيا برصيد الثلاث نقاط تحتلان المركز الثالث لمجموعتيهما الثالثة والرابعة، مقارنة برصيد النقطتين الذي يتساوى من خلاله منتخبا أنجولا وبنين ويحتلان من خلاله المركز الثالث لكل من المجموعتين الخامسة والسادسة.