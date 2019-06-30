بالصور.. رسالة الفراعنة: وردة يستفز الجمهور والمنتخب يودع جنش وتصريحات أغيري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص المنتخب المصري لكرة القدم على وداع حارس مرمى المنتخب المصري المصاب محمود جنش والذي غادر المعسكر حيث سيتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة بعدما أصيب بقطع في وتر أكليس أثناء تدريب المنتخب المصري، وألتقط كافة أفراد المنتخب والجهاز الفني والإداري صورة تذكارية مع اللاعب من أجل مواساته بعد الإصابة.

إستفزاز ورده

عاود عمرو وردة لاعب منتخب مصر، استفزاز الجماهير من جديد بعد ظهور صورة له في مران المنتخب اليوم السبت، وهو يشير بيديه برقم 22 الذي يرتديه، ورفع اللاعب يديه في إشارة إلى رقمه 22 الذي يرتديه مع المنتخب والذي سبق وأن رفعه قائد المنتخب أحمد المحمدي عقب إحرازه هدف في مرمى الكونغو للتضامن معه، يذكر أن اللاعب لن يشارك في مباراة الغد أمام أوغندا، حيث أن قرار إيقافه ممتد حتي نهاية الدور الأول من البطولة الأفريقية.

أغيري يبرئ مدرب الحراس من إصابة جنش

قال خافيير أغيري مدرب منتخب مصر إن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بريء من الادعاءات التي أشارت إلى تسببه في إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى المنتخب وخروجه من المعسكر.

وصرح أغيري في المؤتمر الصحافي قبل مباراة أوغندا قائلا: "دخلنا المرحلة الثالثة والصعبة وبدأنا في مرحلة غاية في القوة بكأس أمم إفريقيا، الفريق لم يقدم أفضل ما لديه حتى الآن في مباراتي زيمبابوي والكونغو".

وأضاف "لكننا حققنا شيئا هاما وهو حصد 6 نقاط بعلامة كاملة والعبور إلى الدور التالي بشكل رسمي، وعدم استقبال أي أهداف خلال مباراتين وهو أمر جيد للغاية"، وتطرق المدرب المكسيكي للحديث عن إصابة جنش قائلا: "أشعر بحزن كبير لما حدث لمحمود جنش، حارس المرمى وإصابته، تلك الإصابة ستكون حافزا للاعبين من أجل تحقيق الفوز وإهدائه لحارس المرمى المتميز فنيا وخلقيا، وأتمنى له العودة من الإصابة".

ثم دافع عن مدرب حراسه قائلا: "أبريء تماما أحمد ناجي مدرب الحراس من إصابة جنش، ومن قبله عامر عامر حارس الإنتاج الحربي، إنه حادث عارض يحدث في أي مكان، لا علاقة له بالحمل التدريبي، وأتمنى الشفاء العاجل لجنش والعودة بشكل أفضل في المستقبل".

مدرب المنتخب تطرق للحديث عن عودة وردة إلى صفوف المنتخب قائلا: "لن تؤثر أزمة وردة على دعم الجماهير للمنتخب في المواجهات المقبلة، ولا أخشى تعرض اللاعب للهجوم من جانب الجماهير في مواجهة أوغندا"، وواصل "أراهن على وعي الجماهير المصرية ودعمها لفريقها وتجاوز أي شيء، والكل لديه رغبة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بالنقطة التاسعة على التوالي".

واستطرد "أزمة عمرو وردة وإصابة جنش لن تؤثر على الفريق ومسيرته الحالية، ولا تؤثر على الهدف الأساسي وحصد النقاط الثلاث والوصول إلى الفوز الثالث على التوالي في المجموعة الأولى".