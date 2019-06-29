صاحبة واقعة التحرش: لن استطيع العودة لمصر بسبب محمد صلاح

المصدر: سيد مصطفى - دبي

واصلت عارضة الأزياء التي كانت قد تسببت في أزمة بمعكسر المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مشاكلها مع لاعبي المنتخب المصري وكانت هذه المرة مع النجم المصري محمد صلاح، حيث وجهت عارضة الأزياء ميرهان كيلر، التي اتهمت عددًا من لاعبي منتخب مصر الأول بالتحرش بها، رسالة إلى محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد قرار العفو عن عمرو وردة وإعادته لمعسكر المنتخب مجددًا.

وقالت "ميرهان" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: " بعد تدخل صلاح لحل أزمة اللاعب عمرو وردة، هذا الأمر جعلني مكروهة لدرجة أنني لا يمكنني العودة لمصر من جديد، حيث تلقيت الآلاف من رسائل الإساءة خلال الساعات الماضية".

وأضافت: " في مصر لا يتعاملون مع محمد صلاح كلاعب كرة قدم ولكن يتعاملون معه كـ"إله" لا يمكنه أن يخطئ .. وذلك يجعلني في خطر وأصبحت مهددة ولا أستطيع العودة لمصر لزيارة عائلتي الجماهير سوف تهاجمني في الشوارع".

وتابعت: " بالتأكيد أتفهم وقوف صلاح بجانب زملائه بالمنتخب ودعمه لهم، لكن هذه أمور حساسة ولا علاقة له بالأمر على الإطلاق وأعتقد أن تدخله كان خاطئًا وعليه ألا يكرر ذلك مجددًا".

واختتمت تصريحاتها: " المشجعون في مصر متعصبين جدًا وبعد تدخل صلاح في أزمة وردة سوف يقومون بمضايقتي".