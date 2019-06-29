المغرب يهزم كوت ديفوار ويتأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

تأهل المنتخب المغربي لدور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا بعد تغلبه على كوت ديفوار بهدف واحد دون رد ، في المباراة التي جرت مساء أمس، على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

أحرز يوسف النصيري هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول ، وبهذا الفوز الثمين ارتفع رصيد المنتخب المغربي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة قبل مواجهة منتخبي ناميبيا وجنوب إفريقيا ، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني .

جاءت المباراة قوية المستوى ومن أفضل مباريات البطولة حتى الآن ، وكان المنتخب المغربي الأفضل في أغلب فتراتها بفضل تألق نجومه مبارك بوصوفة ونور الدين مرابط ويوسف النصيري وحكيم زياش ، وكان يمكن للفريق زيادة رصيده من الأهداف ، لو أحسن مهاجموه استغلال الفرص الكثيرة السهلة التي سنحت لمهاجميه على مدار الشوطين.