أحمد حسن: واثق بقدرة مصر على التتويج باللقب الإفريقي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال النجم السابق للكرة المصرية أحمد حسن، إنه على ثقة كبيرة بأن المنتخب المصري قادر على التتويج وإحراز النسخة الـ32 المقامة حالياً في ضيافة مصر حتى 19 يوليو المقبل. وشدد أحمد حسن على أن منتخب الفراعنة يملك المقومات التي تجعله ينافس في اللقب بقوة، وأن يكون من أبرز المرشحين له على الرغم من المستوى الذي ظهر به أمام كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، حيث حقق الأهم بالفوز والتأهل رغم تواضع الأداء.

وأشاد حسن بمنتخب الجزائر بعد فوزه على السنغال في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للبطولة. وقال حسن إن المباراة كانت صعبة بين الفريقين، خصوصاً مع امتلاك كلا المنتخبين عناصر على أعلى مستوى. وفاز الجزائر على السنغال 1/‏‏صفر في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.