ساديو مانيه: أتمنى مواجهة صلاح في نهائي إفريقيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد ساديو مانيه، مهاجم المنتخب السنغالي، أنه يتمنى مواجهة المنتخب المصري في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حالياً في أرض الكنانة. وخسر المنتخب السنغالي صفر/‏‏‏ 1 أمام الجزائر، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالمسابقة.

وقال مانيه، في تصريحات عقب المباراة، إن مواجهة الجزائر كانت صعبة للغاية، وإن فريقه بذل مجهوداً كبيراً، لكن التوفيق تخلى عنهم في الفرص التي سنحت لهم.

وأضاف: الحقيقة أنني أتمنى مواجهة منتخب مصر، وزميلي في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وتجمد رصيد السنغال عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف الجزائر متصدر الترتيب برصيد ست نقاط.