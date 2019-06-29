الكاميرون وغانا في كلاسيكو إفريقيا اليوم

المصدر: الإسماعيلية - د.ب.أ

سيخوض المنتخب الكاميروني، اليوم، الخطوة الحقيقية والاختبار الأول له في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، عندما يلتقي غانا في الإسماعيلية، بالجولة الثانية من المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة إفريقيا.

وتعتبر هذه من مباريات الكلاسيكو التاريخية في إفريقيا، بالنظر إلى قيمة المنتخبين وتاريخهما، كما أنهما يعتبران من الفرق المرشحة للقب، رغم تواضع نتائجهما في الفترة الأخيرة.

وتتسم المواجهات بين غانا والكاميرون دائماً بالإثارة البالغة، كونهما من الفرق التي توجت باللقب مرات سابقة عدة، إضافة لما تضمه صفوفهما من عناصر محترفة.

وتشهد المباراة مواجهة بين تسعة من 31 لقباً سابقاً للبطولة، حيث توج الكاميرون باللقب في خمس نسخ أحدثها في 2017، وغانا في أربع آخرها في 1982 بليبيا. وكان الكاميرون استهل حملة الدفاع عن لقبه، بفوز منطقي 2 /‏‏ صفر على غينيا بيساو.

في المقابل، عانى الغانيون الأمرين، وسقطوا في فخ التعادل 2 /‏‏ 2 مع منتخب بنين، في مباراة شهدت طرد الغاني الشهير جون بوي، لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.