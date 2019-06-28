تونس لتعويض التعادل المخيّب مع أنغولا

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يواجه مدرب تونس، الفرنسي ألان جيريس، المنتخب المالي الذي سبق له تدريبه مرتين في البطولة (2012 حين حل ثالثاً، و2017 حين خرج من الدور الأول)، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة، اليوم.

لكن الأهم بالنسبة إلى المدرب الفرنسي المخضرم في مباراة اليوم في الإسكندرية، سيكون تعويض التعادل المخيب في المباراة الأولى أمام أنغولا 1-1، والذي كان الأول في الجولة الأولى لمنتخب من المرشحين للتتويج باللقب، لاسيما وأن نسور قرطاج يحتلون المركز الثاني إفريقياً (خلف السنغال)، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال التونسي وهبي الخزري، بعد التعادل، «كلا، لم نقدم مباراة جيدة، لكن ذلك يحصل في كرة القدم. لم نوفر كل المكونات للفوز بالمباراة، لم نبذل المجهودات المطلوبة.. لم نفاجأ (من التعادل)، لكن فوجئنا من أدائنا».

في المقابل، قدمت مالي عرضاً هجومياً لافتاً في مواجهة موريتانيا، ولاتزال حتى الآن الوحيدة التي سجلت أربعة أهداف في مباراة واحدة.