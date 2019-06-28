«أسود أطلس» تهاجم «الأفيال» الليلة

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يعود الفرنسي هيرفيه رونار، مدرب المنتخب المغربي إلى مواجهة فريقه السابق ساحل العاج، الذي قاده إلى لقب بطولة الأمم الإفريقية في 2015، وذلك في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة لنسخة 2019.

أصبح رونار قبل أربعة أعوام المدرب الأول، والوحيد حتى الآن، الذي يتمكن من إحراز اللقب الإفريقي مع منتخبين مختلفين، بإضافته لقب النسخة التي أقيمت في غينيا الاستوائية عام 2015، إلى لقب 2012 الذي حققه مع زامبيا في نسخة الغابون وغينيا الاستوائية.

وفي اللقاءات السابقة التي جمعت بين المغرب بقيادة رونار وساحل العاج، تمكن المدرب الفرنسي من الخروج متفوقاً على الفريق الذي يدربه في النسخة الحالية إبراهيم كمارا، إذ فاز عليهم 1-صفر في دور المجموعات لنسخة 2017، التي شهدت خروج العاجيين من الدور الأول، وأيضاً 2-صفر في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويعد لقاء المنتخبين، اليوم، على استاد السلام في العاصمة المصرية، من أبرز المواجهات في الدور الأول هذا العام، ضمن المجموعة التي اصطلح على تسميتها بـ«مجموعة الموت». وما يزيد من حدة اللقاء، فوز المنتخبين في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها 1-صفر، بتفوق المغرب على ناميبيا بهدف متأخر بالنيران الصديقة، وساحل العاج على جنوب إفريقيا.

فيما يأتي عرض لأبرز المباريات المقررة غداً ضمن البطولة القارية، والتي سيحاول فيها المنتخب التونسي تعويض خيبة التعادل الافتتاحي مع أنغولا (1-1)، عندما يلاقي مالي التي فرضت نفسها مرشحة قوية في المجموعة الخامسة بفوزها الكبير على موريتانيا 4-1.

واعتبر رونار أن مواجهة فريقه السابق «مباراة مميزة جداً» بالنسبة إليه.

خاض المنتخبان مباراة الجولة الأولى في فترة بعد الظهر في ظل درجات حرارة مرتفعة، وصلت إلى أعلى الثلاثينات مئوية، ما دفع رونار إلى الشكوى من عدم منح اللاعبين استراحة لشرب المياه والسوائل خلال اللعب، معتبراً أن عدم القيام بذلك لم يؤثر فيهم في اللقاء الأول، لكن من غير المضمون أن يكون الأمر كذلك في لقاءات أخرى.

ويعد المنتخبان أبرز منافسين على صدارة المجموعة، وهو ما سيوفر لصاحب الأول لقاء في الدور المقبل يتوقع أن يكون أسهل، إذ سيواجه أحد أفضل أربعة منتخبات تحل ثالثة في المجموعات الست الأخرى.

- رونار الوحيد حتى الآن الذي تمكن من إحراز اللقب

الإفريقي مع منتخبين مختلفين.