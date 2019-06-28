ناميبيا وجنوب إفريقيا.. اليوم

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يلتقي منتخبا ناميبيا وجنوب إفريقيا على ملعب السلام، في مباراة ضمن المجموعة الرابعة، يحملان خلالها الهدف ذاته: تعويض الخسارة الأولى للبقاء ضمن المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دور الـ16.

وستكون المباراة بالنسبة إلى مدرب ناميبيا ريكاردو مانيتي، استعادة لذكرى خسارة قاسية أمام جنوب إفريقيا (1-4)، تلقاها منتخب بلاده الذي كان يدافع عن ألوانه كلاعب في أمم إفريقيا 1988.

وقال مانيتي «الطريقة المثلى لمحو تلك الذكريات هي الفوز على (بافانا بافانا)» (لقب المنتخب الجنوب إفريقي)، مؤكداً بعد المباراة الأولى أن لاعبيه كانوا محبطين «بعدما أوقفوا المغرب مدة 89 دقيقة، وخسروا بهدف خطأ في مرماهم» سجله البديل إيتامونوا كيميوني، بتحويله ركلة حرة إلى داخل شباك فريقه، بعد أن نفذها زياش من الجهة اليسرى للملعب.

لاعبو ناميبيا أوقفوا

منتخب المغرب 89

دقيقة قبل الهزيمة.