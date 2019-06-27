مدرب الكاميرون يطلب استبدال لاعب مصاب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد مدرب المنتخب الكاميروني لكرة القدم، النجم التاريخي للكرة الهولندية، كلارنس سيدورف، أن الجولة الأولى في البطولات المجمعة غالباً ما تكون صعبة. وجاءت هذه التصريحات عقب فوز المنتخب الكاميروني على نظيره غينيا بيساو 2/‏صفر في الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة أمم إفريقيا. ووجه سيدورف طلباً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من أجل استبدال لاعب مصاب، وقال: «عندي أمل أن يوافق الاتحاد الإفريقي على استبدال لاعبنا جويل تاجوى، بعد أن قدمنا التماساً ثانياً بعدما رفض الالتماس الأول».

وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنهم واجهوا صعوبة في الشوط الأول أمام غينيا بيساو، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني. وأضاف: «أشعر بالرضا للفوز الذي سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادئ، فقد واجهنا فريق غينيا المنظم، ولم تكن مباراة سهلة كما تصورها البعض».