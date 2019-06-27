البرتغالي غوميز إلى إيفرتون مقابل 25 مليون يورو

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

انتقل لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميز من برشلونة الإسباني إلى إيفرتون الإنجليزي بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو لخمس سنوات، بحسب ما أعلن الفريقان أول من أمس.

وخاض غوميز (25 عاماً و29 مباراة دولية) الموسم الماضي مع ايفرتون معاراً من برشلونة، بعدما حمل ألوان النادي الكاتالوني في 78 مباراة إثر قدومه من فالنسيا الإسباني في صيف 2016 مقابل 35 مليون يورو، وأحرز معه أربعة ألقاب.

وقال غوميز لموقع إيفرتون الرسمي «لم يكن القرار صعباً، وأنا سعيد للتوقيع مع إيفرتون. أعرف أن النادي قام بمجهود كبير للتوقيع معي وأنا ممتن لهم». وتألق لاعب بنفيكا السابق مع إيفرتون وخاض معه 29 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق مدينة ليفربول في أكتوبر الماضي، موعد تعافيه من الإصابة.