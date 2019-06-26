كوتينيو: موسمي السابق مع برشلونة درس لي

اعترف لاعب وسط المنتخب البرازيلي لكرة القدم، فيليبي كوتينيو، أول من أمس، بأن موسمه مع فريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني لم يكن في مستوى التطلعات، لكنه وعد بمضاعفة مجهوداته من أجل «التتويج مع السيليساو»، حيث يأمل إحراز لقب بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً على أرضه.

وقال كوتينيو (27 عاماً)، في مؤتمر صحافي «صحيح أن موسمي لم يكن جيداً، ولم أقدم الأداء الذي كنت أريده. من الواضح أنني أريد دائماً أن أقدم ما هو أفضل، وهذا الموسم السيئ سيكون بمثابة درس بالنسبة لي».

وتابع كوتينيو، الذي ترك ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 للانتقال إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في التاريخ: «يتعين علي المزيد من العمل الجدي، والتركيز أكثر على التتويج مع البرازيل. وسواء كان موسماً جيداً أم لا، فإنه لا يغير شيئاً. لاتزال لدي الرغبة نفسها».

ولم يؤكد كوتينيو أو ينفي التقارير الصحافية التي تتحدث عن احتمال رحيله عن برشلونة، بعد الأنباء عن قرب عودة مواطنه نيمار، وكذلك الفرنسي غريزمان، وقال إنه لا يستطيع قول شيء بخصوص مستقبله.

وسجل كوتينيو، الذي يقود البرازيل في غياب النجم نيمار المصاب، الهدفين الأولين لمنتخب بلاده في كوبا أميركا، وكانا ضد بوليفيا (3-صفر)، لكنه قدم أداءً مخيباً في مباراة فنزويلا (صفر-صفر)، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في الثالثة ضد بيرو (5-صفر).

وختم كوتينيو قائلاً «سنحاول الحفاظ على مستوى اللعب الذي قدمناه في المباراة ضد البيرو. نجحنا في تحسين الأمور التي لم نقم بها جيداً في المباريات الأخرى. سيتعين علينا رفع مستوى لعبنا في البطولة».

وبلغت البرازيل ربع النهائي للمسابقة القارية بتصدرها المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، وستلاقي غداً في بورتو أليغري، باراغواي ثالثة المجموعة الثالثة، التي أخرجت السيليساو من الدور ذاته في نسختي 2011 و2015.

برازيليا - د.ب.أ

البرازيل تواجه

باراغواي في ربع

نهائي كوبا أميركا.