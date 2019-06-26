الطريق معبد أمام تشلسي لمفاوضة المدرب لامبارد

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلن فريق دربي كاونتي من الدرجة الأولى الإنجليزية (الثانية فعلياً)، أنه سمح لمواطنه تشلسي، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بالتفاوض مع مدربه الحالي، ونجم تشيلسي التاريخي فرانك لامبارد، من أجل عودة محتملة إلى ملعب «ستامفورد بريدج» مدرباً للفريق.

وقال دربي في بيان صحافي، أمس: «نؤكد السماح لتشلسي بالتفاوض مع فرانك لامبارد بشأن منصب المدرب الشاغر في ملعب ستامفورد بريدج». ويبحث «البلوز» عن مدرب جديد بعد رحيل مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري إلى بلاده لتدريب يوفنتوس.

ويعتبر لامبارد (40 عاماً) أسطورة تشلسي، والهداف التاريخي للنادي برصيد 211 هدفاً بين عامي 2001 و2014، وأحرز معه لقب الدوري ثلاث مرات (2005 و2006 و2010)، ومسابقتي دوري الأبطال عام 2012 و«يوروبا ليغ» 2013 من بين 13 لقباً. وغادر لامبارد النادي اللندني عام 2014، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016، بعد أن تنقل بين مانشستر سيتي الإنجليزي (2014- 2015) ونيويورك سيتي الأميركي (2015-2016).

وتسلم لامبارد عام 2018 تدريب دربي كاونتي، وقاده في عامه الأول بالدرجة الأولى إلى المباراة النهائية للملحق المؤهل للدرجة الممتازة، التي خسرها أمام أستون فيلا (1-2).