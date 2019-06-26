مدرب تونس: بعض اللاعبين كانوا مقصرين أمام أنغولا

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

اتهم مدرب المنتخب التونسي، الفرنسي ألان جريس، بعض لاعبيه بـ«التقصير» خلال مباراة أنغولا، التي فرضت تعادلاً مخيباً على تونس في كأس أمم إفريقيا المقامة في ضيافة مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث تعادلا 1-1، بعد أن تقدم التونسيون في النتيجة.

وقال جريس في المؤتمر الصحافي: «لم تعد هناك فرق كبيرة أو صغيرة في إفريقيا، وهذا بات واضحاً للجميع». وتابع: «هناك تقصير من بعض اللاعبين خلال مباراة أنغولا، كان علينا تأمين هدف الفوز، ولكن لم نساعد أنفسنا في ذلك، وعلينا أن نهتم بما هو قادم أمام مالي بالتركيز على حصد نقاط المباراة الثلاث». يذكر أن مالي فازت بنتيجة 4-1 على موريتانيا، التي تشارك للمرة الأولى في البطولة ضمن المجموعة الخامسة نفسها.