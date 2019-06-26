رئيس اللجنة الطبية: جاهزون للتعامل مع كل الحالات الطارئة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر، الدكتور محمد سلطان، جاهزية اللجنة للتعامل مع كل الحالات الطارئة، من خلال فريق طبي مجهز لاستقبال أي حالات من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، وكذلك الجماهير، «لضمان سلامة الجميع على أرض مصر».

وكشف سلطان أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة المصرية، بشأن خطة كل مباراة والتأمين الطبي لكل الوفود، منذ وصولهم إلى المطار حتى رحيلهم عن مصر. وأوضح أن «خطة التأمين تنقسم إلى أربعة أقسام، يتعلق الأول بأرض الملعب، من أجل اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمتطوّعين في أرض الملعب، ويتعلق القسم الثاني بالمقصورة الرئيسة من أجل الوفود الرسمية، بينما يختص القسم الثالث بالمدرجات من أجل علاج الحالات الخطيرة بين الجمهور، والقسم الرابع عبارة عن وحدات إسعاف مجهزة داخل فنادق إقامة البعثات».

وقال سلطان:«هناك الكثير من الحالات التي تمكنت اللجنة الطبية من التعامل معها سريعاً، منها حالات من السنغال والجزائر وغينيا وبورندي وغيرها، وهناك عدد كبير من المشجعين الذين احتاجوا إلى تدخل طبي».

وشدد رئيس اللجنة الطبية على أنه في كل مباراة يكون هناك ما يعرف بالمدير الطبي الخاص بالمباراة، الذي يكون على تواصل دائم مع جميع المستشفيات والوحدات العلاجية المجاورة للملعب.