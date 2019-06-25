خطر الموت يبعد لاعب كاميروني من كأس الأمم الإفريقية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن الاتحادالكاميروني لكرة القدم في بيان رسمي له عن مغادرة المهاجم الدولي جويل تاغويو اضطر للانسحاب من التشكيلة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بعد تشخيص معاناته من تشوه في الشريان التاجي كان سيعرضه لخطر الموت المفاجئ.

وكانت الأزمات قد واجهت الاتحاد الكاميروني قبل انطلاق البطولة بعدما رفض لاعبوه الدوليين المغادرة إلى مصر قبل الحصول على مكافأتهم المتأخرة حتى تم حل الموضوع وسفر البعثة للمشاركة في البطولة، ويدافع تاغويو (25 عاما) عن ألوان نادي ماريتيمو في الدرجة البرتغالية الأولى، معارا من نادي كروزيرو البرازيلي.

وورد في بيان للاتحاد ونقله موقع سكاي نيوز: "طبيب المنتخب الكاميروني (لقب المنتخب) البروفسور وليام نغاتشو، اكتشف لدى المهاجم جويل تاغويو، أحد اللاعبين الـ23 في تشكيلة (المدرب الهولندي) كلارنس سيدورف في أمم إفريقيا، تشوها في الشريان التاجي، مع خطر فعلي بالموت المفاجئ".

وأوضح البيان أن سيدورف "قرر عدم الإقدام على أي مخاطرة بشأن اللاعب الذي سيترك الفريق قبل 24 ساعة من مباراته الأولى" ضمن المجموعة السادسة ضد غينيا بيساو في الاسماعيلية الثلاثاء.